Ле Пен заявила, что на время президентской гонки отошла от дел Нацфронта

«Я взяла отпуск от своего президентства в Нацфронте. Я сейчас только кандидат в президенты», — заявила Ле Пен.

Согласно результатам первого тура голосования, Ле Пен набрала 21,3% и прошла во второй тур. Победителем первого тура стал лидер движения «Вперед», бывший министр экономики республики Эммануэль Макрон , за него свои голоса отдали 24,01% избирателей.

Явка составила 77,77%. Второй тур голосования назначен на 7 мая. 3 мая кандидаты проведут теледебаты.