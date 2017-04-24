Главные события у вас в почте
Ле Пен заявила, что на время президентской гонки отошла от дел Нацфронта
Марин Ле Пен отошла от дел партии «Национальный фронт». С таким заявлением выступила сама кандидат на пост президента Франции. Ее слова передает телеканал France 2.
«Я взяла отпуск от своего президентства в Нацфронте. Я сейчас только кандидат в президенты», — заявила Ле Пен.
Согласно результатам первого тура голосования, Ле Пен набрала 21,3% и прошла во второй тур. Победителем первого тура стал лидер движения «Вперед», бывший министр экономики республики Эммануэль Макрон, за него свои голоса отдали 24,01% избирателей.
Явка составила 77,77%. Второй тур голосования назначен на 7 мая. 3 мая кандидаты проведут теледебаты.
Оставить комментарий