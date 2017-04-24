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Трамп поддерживает урегулирование на Украине "на основе минских соглашений"
Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель конфликты в Сирии, Йемене, а также урегулирование на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент также подтвердил нашу поддержку возглавляемых Германией и Францией усилий в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине на основе минских договоренностей", - сказали представители администрации.
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