В Северной Корее оценили экономическую ситуацию в стране

"Конечно, нельзя сказать, что санкции никак не влияют на нас. Они мешают нам более успешно развиваться, не позволяют получать зарубежные инвестиции. Однако в этих условиях мы уже находимся давно и к этому привыкли", - заявил "РГ" директор Института экономики Академии общественных наук КНДР Ри Сун Чхоль, комментируя ситуацию в сфере экономики.

Эксперт при этом подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, Северная Корея смогла добиться заметных успехов. "Мы наглядно доказали, что умеем успешно развиваться и в условиях санкций. Доказательство этого было предоставлено совсем недавно, когда наш лидер открыл новый жилой квартал Ремен, который состоит из высотных зданий. В целом же по сравнению с прошлым годом экономическая ситуация у нас действительно улучшилась, это видно как визуально, так и по объективным показателям. Например, заметно улучшилась ситуация в сфере обеспечения электроэнергией", - отметил Ри.

Среди главных приоритетов развития экономики Северной Кореи были выделены электроэнергетика, химическая промышленность, военно-промышленный комплекс и ряд других направлений. Специалист добавил, что особое внимание обращается и на импортозамещение.

"Хотелось бы назвать еще одно ключевое направление развития нашей экономики - импортозамещение и развитие собственных технологий. Мы делаем все, чтобы снизить импорт и начать производить собственные товары, которые ранее ввозили из других стран. Можно сказать, что в этом плане санкции даже нам помогают развиваться, так как подстегивают развитие собственных технологий", - отметил Ри Сун Чхоль "Российской газете".