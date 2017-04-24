В Алма-Ате эвакуируют пассажиров со всех станций метро

В Алма-Ате началась эвакуация пассажиров метро. Причина – анонимное сообщение о бомбе. Об этом сообщает издание Tengrinews

«Анонимный звонок поступил около 7 вечера в УВД о том, что якобы в метро заложена бомба. Проводятся проверочные мероприятия, идёт эвакуация людей со всех станций», — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение звонившего, выясняются все обстоятельства инцидента. Полиция обратилась к населению с просьбой не поддаваться панике.