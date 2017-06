Трамп призвал запретить въезд после нападений в Лондоне

После серии нападений в столице Великобритании президент США Дональд Трамп призвал к жестким мерам.

Американский лидер на своей странице в Twitter написал, что необходимо соблюдать бдительность и жесткость. Стране нужны суды, а людям запреты на въезд в качестве дополнительного уровня безопасности.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

Напомним, в Лондоне микроавтобус сбил пешеходов на мосту. После этого неизвестный начал нападать на людей с ножом. Следующее нападение произошло в ресторане недалеко от первого места происшествия. По данным полиции, количество жертв выросло до 10 человек.