Ле Пен рассказала, как собирается бороться с терроризмом

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в интервью газете Parisien , что в случае победы во втором туре президентских выборов ее первоочередной мерой по борьбе с терроризмом станет восстановление национальных границ.

"Восстановить наши национальные границы", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, какой будет ее первая мера по борьбе с терроризмом. По ее словам, полное открытие границ представляет серьезную угрозу.