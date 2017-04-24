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Опубликованы окончательные итоги первого тура президентских выборов во Франции
Во Франции глава движения «Вперед» Эммануэль Макрон победил в первом туре президентских выборов с 24,01% голосов. Окончательные результаты голосования публикует агентство Associated Press в своем аккаунте в Twitter.
За руководителя партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен свои голоса отдали 21,30% французов. Третью строчку занял кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, набравший 20,01% голосов, четвертое место у Жан-Люка Меланшона из движения «Непокоренная Франция» - за него проголосовали 19,58% избирателей. Замыкает пятерку социалист Бенуа Амон с 6,38% голосов. Президента республики жители Франции выберут 7 мая во втором туре, в котором примут участие Макрон и Ле Пен. 3 мая кандидаты проведут теледебаты.
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