Источник сообщил о подготовке гигантской военной сделки США и Саудовской Аравии

США и Саудовская Аравия готовятся к подписанию пакета оружейных контрактов общей стоимостью более 100 миллиардов долларов. Общий объем поставок может составить свыше 300 миллиардов долларов за 10 лет. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на анонимный источник в Белом доме незадолго до предстоящей поездки президента Дональда Трампа в Эр-Рияд.

«Мы находимся на финальной стадии подготовки серии сделок», — отметил источник. Переговоры идут в рамках подготовки визита в Саудовскую Аравию, который начнется 19 мая и станет первой зарубежной поездки Трампа в должности президента США.

Предполагаемый пакет включает в себя оружие, технику обеспечения, корабли, системы ПВО и противоракетной обороны, оборудование для контроля прибрежных вод. «[Сделка] будет полезной для экономики США, а также повысит возможности укрепления безопасности в регионе. При этом первоочередной задачей останется поддержка Израиля», — добавил собеседник агентства.

США в настоящее время являются основными поставщиками техники и вооружения для Саудовской Аравии. В частности, Вашингтон поставляет Эр-Рияду истребители F-15, зенитные ракетные системы Patriot, основные боевые танки М1А2 и многие другие системы.