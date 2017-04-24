Могерини заявила о поддержке расследования ОЗХО

«Использование химического оружия против Хан-Шейхуна — это военное преступление и совершившие его должны быть установлены и привлечены к ответственности», — заявила Могерини в интервью Интерфаксу.

По её словам, необходимо гарантировать выполнение режима прекращения огня и делать всё, чтобы стороны пришли к политическому решению «посредством оказания серьёзной поддержки ООН в её работе по содействию межсирийским переговорам в Женеве».