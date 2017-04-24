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Могерини заявила о поддержке расследования ОЗХО
Фото: © EPA/OLIVIER HOSLET
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини выступила в поддержку расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая изучает инцидент с применением химоружия в городе Хан-Шейхуне сирийской провинции Идлиб.
«Использование химического оружия против Хан-Шейхуна — это военное преступление и совершившие его должны быть установлены и привлечены к ответственности», — заявила Могерини в интервью Интерфаксу.
По её словам, необходимо гарантировать выполнение режима прекращения огня и делать всё, чтобы стороны пришли к политическому решению «посредством оказания серьёзной поддержки ООН в её работе по содействию межсирийским переговорам в Женеве».
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о поддержке действующего механизма расследований ОЗХО.
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