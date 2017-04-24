США получат от Мексики деньги на возведение стены

Вашингтон заявил, что сможет получить от Мексики деньги для возведения стены на границе с США. Об этом сообщил министр юстиции, генеральный прокурор Соединенных Штатов Джеймс Сешнс.

"Мы добьемся оплаты тем или иным путем. Имеется много способов получить необходимые средства. Я не ожидаю, что мексиканские власти предоставят нам деньги на это, но мы можем изменить существующие правила торговли. На этот счет нет сомнений", - добавил он. По словам Сешнса, после строительства стены число прибывающих нелегально значительно уменьшится, что позволит США сэкономить миллиарды долларов.