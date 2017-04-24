Макрон одержал победу в первом туре выборов президента Франции

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные МВД страны после подсчета всех бюллетеней.

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 21,53%. Вместе с Макроном она выходит во второй тур президентских выборов.

В то же время кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,64%.