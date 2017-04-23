Ле Пен заявила о преодолении первого этапа пути к Елисейскому дворцу

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен прокомментировала свой выход во второй тур президентских выборов во Франции.

«Первый этап, который приведёт французов в Елисейский дворец, пройден. Это исторический результат», — цитирует политика BFMTV.

Кроме того, Ле Пен заявила, что пятилетний период правления нынешнего президента Франции Франсуа Олланда был «катастрофическим». По её словам, перед французами стоит выбор — страна с защищёнными границами или государство, в которое могут проникать террористы.

Ранее в Нацфронте назвали исторической победой патриотов выход Ле Пен во второй тур выборов президента.

Согласно предварительным результатам, во второй тур выходят Марин Ле Пен и экс-министр экономики Эммануэль Макрон

RT ведёт онлайн-трансляцию.