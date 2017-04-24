Госдеп призвал Россию содействовать в расследовании гибели американца в Добнассе

Госдепартамент США "шокирован и опечален" гибелью американца, входившего в состав Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Гражданин США погиб в результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля. При взрыве также пострадали граждане Германии и Чехии.

"Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование", - говорится в сообщении.

Также Госдеп призвал Россию повлиять на ополченцев Донбасса, чтобы сделать первый шаг на пути к миру на востоке Украины.