Активисток FEMEN задержали рядом с участком, где голосовала Ле Пен

Полуобнаженных активисток движения FEMEN задержали в воскресенье у избирательного участка в местечке Энен-Бомон на севере Франции, где в первом туре президентских выборов голосовала кандидат в президенты страны от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает портал France Info.

На фотографии с места событий запечатлены по меньшей мере две активистки. Одна из них с голой грудью повалена полицейскими прямо на асфальт. Другая, в маске с изображением мужского лица, стоит на коленях с широко разведенными в стороны руками. На ее голой груди написано "Команда Марин".

Ле Пен проголосовала в Энен-Бомоне ранее в воскресенье. Она была в хорошем настроении и позировала фотографам. Вечер первого дня выборов она проведет в своем штабе неподалеку от избирательного участка.

В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.