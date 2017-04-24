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ОБСЕ приостанавливает работу в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине приостанавливает работу в Донбассе. Об этом рассказал на брифинге Первый заместитель председателя миссии Александр Хуг, передает портал «Вести».
«На данный момент мы осуществляем оценку самого инцидента (подрыв патруля в Луганской области), а также возможных последствий, которые могут сказаться на патрулировании. Мы настроены решительно в контексте выполнения нашего мандата», — сказал он.
По его словам, виновные в «этом акте насилия» должны быть задержаны и привлечены к ответственности. Это, считает Хуг, главное условия для продолжения нормальной работы миссии в Украине.
Сейчас все патрули отозваны на базы ОБСЕ. Однако уже завтра, заверил Хуг, миссия частично возобновит свою работу. В отсутствие патрулей мониторинг ситуации на Донбассе осуществляют камеры наблюдения.
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