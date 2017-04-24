ОБСЕ приостанавливает работу в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине приостанавливает работу в Донбассе. Об этом рассказал на брифинге Первый заместитель председателя миссии Александр Хуг , передает портал «Вести».

«На данный момент мы осуществляем оценку самого инцидента (подрыв патруля в Луганской области), а также возможных последствий, которые могут сказаться на патрулировании. Мы настроены решительно в контексте выполнения нашего мандата», — сказал он.

По его словам, виновные в «этом акте насилия» должны быть задержаны и привлечены к ответственности. Это, считает Хуг, главное условия для продолжения нормальной работы миссии в Украине.

Сейчас все патрули отозваны на базы ОБСЕ. Однако уже завтра, заверил Хуг, миссия частично возобновит свою работу. В отсутствие патрулей мониторинг ситуации на Донбассе осуществляют камеры наблюдения.