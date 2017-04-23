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Стратегия крепкого словца: как ругаются европейские политики

Стратегия крепкого словца: как ругаются европейские политики
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Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле позволил себе нецензурное выражение в адрес британских журналистов, которые называют Германию «региональной державой», угрожающей мировой экономике.
Немецкий политик — не единственный среди европейских коллег, которые свою точку зрения могут подкрепить крепким словцом. Не стесняются в выражениях канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
В мире Великобритания Германия
МИД Еврокомиссия
Жан-Клод Юнкер Ангела Меркель Борис Джонсон Вольфганг Шойбле
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