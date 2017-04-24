Макрон подчеркнул свое желание «стать президентом всех французов»

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон объявил о своей победе в первом туре выборов и подчеркнул свое желание «стать президентом всех французов». Как передает ТАСС, с таким заявлением он выступил в своем предвыборном штабе в Париже.

«Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французский народ высказался и дал самый красивый ответ, массово придя голосовать», — отметил он.

По словам Макрона, народ решил поставить его на первое место в первом туре выборов. «И я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность, которая тем самым на меня возложена», — подчеркнул он.

Макрон добавил, что нынешние выборы стали важной вехой в политической истории Франции. «Французы отвергли кандидатов двух больших партий, которые правили страной последние 30 лет», — отметил он.

На решающем этапе выборов Макрон, по его словам, ставит целью добиться еще более внушительного результата. «Теперь, друзья, нам предстоит еще шире объединить Францию, чтобы выиграть через две недели и управлять нашей страной. Франция у нас одна, нам предстоит ее основать заново, это огромная по масштабу задача, и я к ней готов вместе с вами, я должен стать президентом всех французов», — заявил кандидат.

Также Макрон объявил, что готов с понедельника, 24 апреля, начать создание новой коалиции в парламенте, передает РИА Новости.