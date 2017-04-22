Северокорейские СМИ сообщили о возможной войне «за воссоединение с Югом»

КНДР заявила, что в ответ на американские провокации может начать "великую войну" за воссоединение Севера и Юга. Об этом говорится в местной газете "Нодон Синмун".Издание пишет,что США не удастся запугать КНДР, сообщает РИА Новости

"США основательно сошли с ума. Они промахнулись с запугиванием КНДР и попытками добиться чего-то путем размещение стратегических бомбардировщиков, авианосцев и так далее. Армия и народ КНДР никогда не будут напуганы подобным блефом", — говорится в сообщении. Издание пишет, что США намеренно обостряют ситуацию на полуострове с привлечением Японии и Южной Кореи, "намеренно провоцируя последних".

Если такие провокации продолжатся, пишет издание, КНДР ответит на них "превентивными ударами и великой войной за национальное воссоединение".Ситуация вокруг КНДР обострилась после того, как ударная группа военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон" подошла к корейскому полуострову.