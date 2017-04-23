Глава МВД Баварии потребовал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Глава МВД федеральной земли Бавария Иоахим Херрманн потребовал незамедлительного прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган после проведенного накануне конституционного референдума заявил, что страна может провести еще один референдум — теперь по вопросу о необходимости вступления в Евросоюз.

"Евросоюзу пора прекратить переговоры о вступлении Турции. Не ставить на паузу, не приостанавливать. Прекратить! Мы должны перестать себя обманывать: с Турцией при Эрдогане общих перспектив нет", — заявил политик в интервью изданию Bild am Sonntag.

О том, что Турция может провести референдум о целесообразности вступления в ЕС, Эрдоган уже заявлял – в марте, на фоне обострения отношений с Евросоюзом после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения в преддверии конституционного референдума 16 апреля.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников Эрдогана с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако Высший избирательный совет отклонил эту апелляцию.

Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке.

На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.