Ещё
В Монголии распустят парламент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Монголии распустят парламент 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 1 час назад
Фото: nsn.fm
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил спикеру парламента Миеэгомбыну Энхболду официальное письмо с предложением о роспуске Великого государственного хурала Монголии
«Парламент и правительство Монголии, которые были сформированы по итогам парламентских выборов 2016 года, не выполнили свои обязательства перед народом», — говорится в официальном письме.
Согласно Конституции, президент счел целесообразным распустить нынешний состав парламента.
Ранее НСН сообщала, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга одобрил кандидатуру исполняющего обязанности вице-премьера Ухнаагийна Хурэлсуха на пост премьер-министра Монголии. Перед этим Монгольская народная партия выдвинула кандидатуру Хурэлсуха на пост главы правительства страны.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Трамп назвал Китай большей угрозой выборам США, чем Россия В США убит знаменитый гангстер Джеймс Балджер Уйти нельзя остаться. Российским военным в ЦАР поставили ультиматум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Падение москвички в ТЦ попало на видео113
Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко254
«Краденое сбывают здесь же»28
«Русские ушли и забрали море»6
Россия нашла способ парализовать системы НАТО71
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
00:39
Падение москвички в ТЦ попало на видео
Происшествия
03:27
«Краденое сбывают здесь же»
Общество Статьи
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты подробности санкций России против Украины
Политика Украина
01:50
Умер Давид Черкасский
Общество Украина
01:22
Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет
Политика
00:55
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ
Украина В мире
00:43
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение