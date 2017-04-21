Генсек ООН встретился с Трампом

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча прошла в Вашингтоне.

«Генеральный секретарь и президент (Дональд Трамп. — RT) договорились встретиться еще раз в ближайшее время», — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик

Он добавил, что встреча длилась «10 или 15 минут».

По его словам, Трамп и Гутерриш обсудили сотрудничество между ООН и США.