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СМИ: в США могут назначить спецпредставителя по Украине для связи с Сурковым
Администрация США может создать должность спецпредставителя по Украине, который напрямую будет вести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, передает Buzzfeed со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Отмечается, что инициативу поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Она также обсудила возможное назначение спецпредставителя по Украине с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Белый дом.
"В данный момент идет обсуждение данной идеи, однако окончательное решение не было принято", - сказал источник в американской администрации.
Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не видит необходимости в создании должности специального прокурора по России.
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