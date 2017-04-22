СМИ: в США могут назначить спецпредставителя по Украине для связи с Сурковым

Администрация США может создать должность спецпредставителя по Украине, который напрямую будет вести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым , передает Buzzfeed со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Отмечается, что инициативу поддержала канцлер Германии Ангела Меркель . Она также обсудила возможное назначение спецпредставителя по Украине с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Белый дом.

"В данный момент идет обсуждение данной идеи, однако окончательное решение не было принято", - сказал источник в американской администрации.