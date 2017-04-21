Названа зарплата премьер-министра Украины

В марте 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил зарплату в размере 36 173 грн, в переводе на российскую валюту оклад премьера равен примерно 76 тысячам рублей. Об этом сообщает «112 Украина».

По данным Департамента информации и коммуникации правительства, Гройсман после налогового вычета на руки получил 29 119 грн (около 61 тыс. рублей).

«Должностной оклад Гройсмана составляет 17 тыс. 272,73 грн, надбавка за выслугу лет - 5,7 тыс. грн, за интенсивность работы - 7 тыс. 772,73 грн, индексация дохода - 75,2 грн, зарплата за время командировки - 5 тыс. 352,99 грн. Сумма удержанных налогов в марте составила 7 тыс. 053,86 грн (налог на доход физлиц - 6 тыс. 511,26 грн и военный сбор - 542,6 грн)», - указано в предоставленных ведомством материалах.