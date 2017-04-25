Отец Марин Ле Пен разгромил ее предвыборную кампанию

«Я думаю, что её кампания была слишком непринуждённой. Если бы я был на её месте, моя кампания была бы больше похожа на трамповскую: более открытая, очень агрессивная по отношению к тем, кто несёт ответственность за упадок нашей страны, будь то левые или правые», — заявил Жан-Мари Ле Пен.

Отец Ле Пен призвал свою дочь сохранять высокий градус накала во время выступлений перед избирателями. 24 апреля Марин Ле Пен покинула пост «Национального фронта». Эксперты отмечают, что таким образом политик пытается привлечь голоса тех французов, что еще не определились с выбором. 23 апреля в первом туре президентских выборов Марин Ле Пен набрала 21,3% голосов избирателей и прошла во второй тур. Победителем первого тура стал лидер движения «Вперед», бывший министр экономики республики Эммануэль Макрон , за него свои голоса отдали 24,01% избирателей. Явка составила 77,77%. Второй тур голосования назначен на 7 мая. 88-летний Жан-Марин Ле Пен возглавлял «Национальный фронт» с момента его основания – с 1972 года по январь 2011 года. В 2002 году политик прошел во второй тур президентских выборов, где проиграл Жаку Шираку . Марин Ле Пен неоднократно заявляла, что не поддерживает связь со своим отцом.