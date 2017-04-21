МИД России отреагировал на ноту протеста Киева из-за Ялтинского форума

Москва принимает во внимание специфику претензий украинских властей, связанных с Крымом. Так замглавы МИД России Григорий Карасин прокомментировал протест Киева из-за проведения экономического форума в Ялте, передает РИА Новости в пятницу, 21 апреля.

«По-моему, на эти ноты протеста надо спокойно реагировать, они имитируют политическую активность, ну а мы делаем свое дело. Поэтому, соблюдая весь дипломатический политес, тем не менее, важно понимать цену подобного рода документов», — сказал Карасин.

20 апреля МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением в Крыму III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

В тот же день постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил журналистам о поступивших угрозах в адрес деловых партнеров Москвы со стороны украинских чиновников и дипломатов.

ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля. На полях форума планируется подписание десятков соглашений на сумму более чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие более 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная — итальянская.

Крым вошел в состав России по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения Крыма с Россией нормам международного права.