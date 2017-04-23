США и Япония приступили к совместным учениям

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» начала совместные учения с японскими Силами Обороны недалеко от Корейского полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что в ходе учений стороны отработают маневрирование в составе тактических групп и проведут тренировки по связи.

Кроме того, корабли могут продвинуться на северо-восток и продолжить совместные учения в Японском море.