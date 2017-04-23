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США и Япония приступили к совместным учениям
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» начала совместные учения с японскими Силами Обороны недалеко от Корейского полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.
Отмечается, что в ходе учений стороны отработают маневрирование в составе тактических групп и проведут тренировки по связи.
Кроме того, корабли могут продвинуться на северо-восток и продолжить совместные учения в Японском море.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская корабельная группа во главе с авианосцем «Карл Винсон» войдёт в Японское море «через несколько дней».
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