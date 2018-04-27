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Трамп сообщил о ночевке в Москве
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Трамп сообщил о ночевке в Москве 

Свободная пресса 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп рассказал, что в 2013 году оставался на ночевку в российской столице. По словам американского лидера, в Россию он приезжал из-за проведения конкурса «Мисс Вселенная».
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Как пишет «Экономика сегодня», Трамп побывал на мероприятии в подмосковном Красногорске и остался с ночевкой. При этом Дональд Трамп заявил, что никогда не утверждал, что уехал из России сразу после завершения мероприятия. Однако обратное сообщает экс-директор ФБР Джеймс Коли. Согласно служебным запискам Коли по итогам бесед с Трампом, президент два раза отрицал, что останавливался на ночь в Москве после «Мисс Вселенной».
Ранее "Свободная пресса" сообщала, что Дональд Трамп хочет наладить отношения с Россией и Китаем. «Если мы сможем поладить с Китаем, и если мы сможем поладить с Россией, и если мы сможем поладить с Японией и другими странами, это хорошая вещь, не плохая. Просто помните об этом. Если мы наладим отношения с другими странами, это хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.
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