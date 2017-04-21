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Расстрелявший полицейских в Париже был рецидивистом
По итогам следственных мероприятий, проведенными сотрудниками антитеррористического отдела парижской прокуратуры в восточном предместье французской столицы, стало известно, что мужчина, который накануне вечером открыл огонь по полицейским на Елисейских полях, является рецидивистом.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Парижа, минувшей ночью следователи обыскали квартиру 39-летнего Карима Шорфи в небольшом городе Шель (департамент Сена и Марна). Как сообщалось ранее, этот мужчина подозревается в совершении нападения на полицейских в центре Парижа.
Выяснилось, что Шорфи привлекался к уголовной ответственности в 2001 году — и тоже по делу о нападении на стражей порядка.
Как сообщали «Известия», в ходе перестрелки на Елисейских полях погиб один сотрудник полиции, двое получили ранения, а стрелок был убит ответным огнем. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о том, что случившееся является террористическим актом, президент Франции Франсуа Олланд назвал основной версией следствия именно теракт.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство», заявив, что в полицейских стрелял прибывший из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики. Французские власти пока не комментировали эту информацию. Однако, как сообщают парижские СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре, у Шорфи мог быть сообщник, которому удалось скрыться с места происшествия.
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