Расстрелявший полицейских в Париже был рецидивистом

По итогам следственных мероприятий, проведенными сотрудниками антитеррористического отдела парижской прокуратуры в восточном предместье французской столицы, стало известно, что мужчина, который накануне вечером открыл огонь по полицейским на Елисейских полях, является рецидивистом.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Парижа, минувшей ночью следователи обыскали квартиру 39-летнего Карима Шорфи в небольшом городе Шель (департамент Сена и Марна). Как сообщалось ранее, этот мужчина подозревается в совершении нападения на полицейских в центре Парижа.

Выяснилось, что Шорфи привлекался к уголовной ответственности в 2001 году — и тоже по делу о нападении на стражей порядка.

Как сообщали «Известия», в ходе перестрелки на Елисейских полях погиб один сотрудник полиции, двое получили ранения, а стрелок был убит ответным огнем. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о том, что случившееся является террористическим актом, президент Франции Франсуа Олланд назвал основной версией следствия именно теракт.