Минобороны подтвердило гибель офицера в Сирии

«В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде, — посмертно», — говорится в заявлении ведомства.

Бордов погиб, защищая от террористов военный гарнизон. Россиянин взял на себя командование сирийскими солдатами и не допустил прорыва боевиков в жилой городок. В оборонном ведомстве опровергли сообщения агентства Reuters о гибели в арабской республике двух российских военных.