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Минобороны подтвердило гибель офицера в Сирии
Министерство обороны России подтвердило гибель российского военнослужащего в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде, — посмертно», — говорится в заявлении ведомства.
Бордов погиб, защищая от террористов военный гарнизон. Россиянин взял на себя командование сирийскими солдатами и не допустил прорыва боевиков в жилой городок. В оборонном ведомстве опровергли сообщения агентства Reuters о гибели в арабской республике двух российских военных.
20 апреля агентство Reuters сообщило, что 18 апреля в результате обстрела боевиков погибли два российских военнослужащих. 21 апреля тело одного из них, Сергея Бордова, доставят в Севастополь, 22 апреля останки военнослужащего захоронят. Имя второго погибшего не сообщалось. 11 апреля появилась информация о гибели в Сирии двух российских военнослужащих. 2 марта в районе Пальмиры погиб контрактник Артем Горбунов. Солдат выполнял задачи по охране российских советников.
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