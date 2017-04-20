Новая разрядка между Москвой и Вашингтоном все еще возможна, однако сторонам придется приложить немало усилий для разрешения существующих противоречий. К такому мнению пришли ведущие эксперты в области российско-американских отношений в ходе публичной дискуссии, организованной журналом National Interest.

По мнению директора Центра Евразии и России университета Джорджтауна Анджелы Стент, эффективная кооперация между странами потребует от Вашингтона признания "глобального" статуса России. Диалог "на равных" и взаимоуважение являются основными предпосылками для выхода на новый уровень отношений.

Стент обращает внимание на то, что безопасность национальных границ всегда была одним из основных приоритетов Кремля. По ее мнению, любая потенциально враждебная сила, развивающая активность вблизи российской территории, будет встречать жесткий отпор.

Бывший старший советник Госдепартамента Пол Сандерс рассказал, как, по его мнению, звучит максима внешней политики России: "Пусть то, что происходит в Сирии, останется в Сирии". Сандерс убежден, что основным приоритетом Кремля является борьба с расширением зон конфликтности и нестабильности. "Москва хочет такого мирового порядка, который позволил бы ей сосредоточиться на внутренних проблемах. Ей нужна международная система, основанная на четких правилах игры", — считает он.

Кроме того, в России не потерпят вмешательства внешних сил во внутреннюю политику. Если Вашингтон будет об этом помнить, он найдет подход к "непростому партнеру", полагает Сандерс.

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер отметил, что Россия не стремится "возрождать СССР", однако не стоит пренебрегать ее интересами на постсоветском пространстве. Дипломат также подчеркнул, что расширение НАТО неизбежно обострит противоречия между Москвой и Вашингтоном.

Научный сотрудник Института российских исследований им. Кеннана Майкл Кофман полагает, что международное сообщество вновь стало прислушиваться к России во многом благодаря возросшему потенциалу ее вооруженных сил. "Москва успешно расправилась с распространенной точкой зрения, которая гласила, что Россия находится в упадке, а Запад может ее спокойно игнорировать", — резюмирует эксперт.