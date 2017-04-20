Здание НАБУ заблокировали активисты с требованием возбудить дело на Порошенко

Сегодня в приемную Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ворвались активисты с требованием инициировать уголовное производство в отношении украинского президента Петра Порошенко

Как передает golos.ua, лидер движения Юрий Клейнос уверен в том, что украинский лидер нарушает Конституцию, имея многочисленные офшорные счета и компании. В руках у активистов видны плакаты, призывающие к импичменту президента. На них можно увидеть такие надписи, как "Порошенко хуже Януковича", "Возбудить дело на Порошенко", "Порошенко + Кононенко = коррупция".

"Мы требуем от НАБУ разобраться со скандалами вокруг Петра Порошенко о наличии у него офшорных счетов и компаний, в том числе, разобраться в ситуации с фиктивном закрытием фабрики Рошен в Липецке", - произнес он.