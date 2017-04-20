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НАТО разрабатывает планы по захвату Калининградской области, - СМИ
В профильном американском издании RAND опубликовали сценарий захвата силами НАТО территории Калининградской области.
Действия североатлантического альянса представлены как вынужденная мера, направленная на "подавление потенциального агрессора", в роли которого западные эксперты представляют Россию.
По их мнению, после войны с Грузией в 2008 году и "аннексии" Крыма Россия представляет потенциальную угрозу соседним государствам. В частности, западные аналитики полагают, что наибольшей опасности подвержены страны Прибалтики.
Именно по этой причине "превентивный" удар военные специалисты НАТО предлагают нанести по Калининграду.
Напомним, сейчас идут переговоры о вступлении в состав НАТО Черногории.
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