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Трамп пригрозил выйти из ВТО в случае необходимости 

BFM.RU + ещё 14 30 минут назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если увидят в этом необходимость. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании.
Глава Белого дома раскритиковал правила ВТО, которые лишь помогают другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у Вашингтона идет фактическая торговая война. Трамп назвал «ужасным решением» допуск КНР в ВТО.
«У них все стояло на месте, а потом резко стало расти… ужасное решение», — сказал он.
Президент отметил, что до его прихода к власти США проигрывали все споры в ВТО, но теперь Вашингтон выигрывает большинство споров, потому что в ВТО «знают, что у них под ногами не очень-то твердая почва». Ранее Трамп уже грозил выйти из ВТО. Он стремится снизить торговый дефицит США в отношении других стран, который превышает 600 миллиардов долларов в год, передает РИА Новости.
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В мире , США , Дональд Трамп , ВТО , РИА Новости
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