Трамп пригрозил выйти из ВТО в случае необходимости

Глава Белого дома раскритиковал правила ВТО, которые лишь помогают другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у Вашингтона идет фактическая торговая война. Трамп назвал «ужасным решением» допуск КНР в ВТО.

«У них все стояло на месте, а потом резко стало расти… ужасное решение», — сказал он.

Президент отметил, что до его прихода к власти США проигрывали все споры в ВТО, но теперь Вашингтон выигрывает большинство споров, потому что в ВТО «знают, что у них под ногами не очень-то твердая почва». Ранее Трамп уже грозил выйти из ВТО. Он стремится снизить торговый дефицит США в отношении других стран, который превышает 600 миллиардов долларов в год, передает РИА Новости.