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Трамп пригрозил выходом из ВТО 

Рамблер + ещё 21 50 минут назад
США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае необходимости. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Пенсильвании.
Министры G20 подтвердили необходимость проведения реформы ВТО 
По словам американского лидера, многие страны, в том числе и Китай, многие годы используют ВТО в своих интересах против США.
Он отметил, что раньше США проигрывали почти все споры в ВТО, но после начала его президентства ситуация коренным образом поменялась.
«Теперь мы выигрываем многие споры, потому что они знают, что у них нет твердой почвы под ногами. Мы уйдем, если нам придется», — приводит словам Трампа ТАСС.
Трамп также назвал «ужасным решением» допуск КНР в ВТО.
«У них все стояло на месте, а потом резко стало расти… ужасное решение», — сказал он.
Ранее Трамп уже допускал возможность выхода из ВТО, если организация не улучшит свою политику в отношении США. По его словам, ВТО предоставляет преференции Китаю в ущерб США.
Комментарии60
В мире , Видео , США
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