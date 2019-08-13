Трамп пригрозил выходом из ВТО

США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае необходимости. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Пенсильвании.

По словам американского лидера, многие страны, в том числе и Китай, многие годы используют ВТО в своих интересах против США.

Он отметил, что раньше США проигрывали почти все споры в ВТО, но после начала его президентства ситуация коренным образом поменялась.

«Теперь мы выигрываем многие споры, потому что они знают, что у них нет твердой почвы под ногами. Мы уйдем, если нам придется», — приводит словам Трампа ТАСС.

Трамп также назвал «ужасным решением» допуск КНР в ВТО.

«У них все стояло на месте, а потом резко стало расти… ужасное решение», — сказал он.

Ранее Трамп уже допускал возможность выхода из ВТО, если организация не улучшит свою политику в отношении США. По его словам, ВТО предоставляет преференции Китаю в ущерб США.