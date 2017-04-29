Порошенко похвастался своей ракетой

Петр Порошенко показал свою ракету на Facebook, похваставшись тем, что она украинская . На своей странице в Facebook президент Украины опубликовал видео с испытаний нового ракетного комплекса Ольха . Впервые о данной разработке было сказано на собрании СНБО, именно там Порошенко призвал обеспечить создание и закупку ракетного вооружения для войск ВСУ.

Сообщается, что дальность действия Ольхи составляет 100 км, при этом ракета может нести кассетные, осколочные, термобаричные или фугасные снаряды. Особую же гордость Порошенко вызвало то, что все составляющие ракеты украинские.