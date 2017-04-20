На Украине появилось мобильное приложение «Каратель»

На Украине презентовали новое мобильное приложение «Каратель», с помощью которого можно пожаловаться на любое правонарушение. Об этом сообщается на сайте компании «Фундация.101».

Пользователи смогут заявить о вымогательстве взятки, хамстве, нарушении правил парковки, продаже просроченного товара, курении в общественных заведениях и даже ямах на дороге.

«Важно, что любая жалоба неравнодушного «карателя» остается анонимной, личные данные пользователя мобильного сервиса доступны лишь ограниченному кругу сотрудников общественной организации «Фундация.101» и не фигурируют в обращениях в органы власти или частных структур», - указано в сообщении разработчиков.

Для того чтобы пожаловаться, пользователь должен сделать снимок нарушения, добавить всю необходимую информацию и отправить ее разработчикам. Далее обращение изучают юристы организации, а затем направляют его в тот или иной орган власти или частные учреждения.