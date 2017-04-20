Порошенко рассказал Sky News о «настоящей войне» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе идет настоящая война, а не замороженный конфликт, как полагают некоторые. Об этом он рассказал во время своего интервью британскому телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Некоторые пытаются называть это замороженным конфликтом. Подчёркиваю, что он не заморожен. Разве это замороженный конфликт? Это настоящая горячая война», — сказал Порошенко.

По его словам, только с начала 2017 года погибли 69 украинских военнослужащих и более 420 пострадали.

Ранее Порошенко, во время своего выступления в Королевском колледже международных отношений в Лондоне, сравнил Россию с «прожорливым крокодилом», который никогда не соблюдает никаких правил. «Черчилль сказал в январе 1942-го: «Каждый надеется, что, если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других». Есть одно место, где эти слова особенно актуальны – эта Украина, и тот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня – это Россия», - сказал Порошенко.

По словам украинского президента, Россия никогда «не наестся», «не верит в демократию и в права человека».