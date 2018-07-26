Ещё
Юнкер подарил Трампу фотографию кладбища
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юнкер подарил Трампу фотографию кладбища 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: AP Photo / Markus Schreiber, pool
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу снимок военного захоронения, пишет RT.
На фотографии изображено кладбище в Люксембурге, на котором был похоронен генерал Джордж Паттон, руководивший войсками союзников при высадке в Нормандии во время Второй мировой войны.
"Дорогой Дональд, давайте не забывать нашу общую историю", — сказано в подписи к снимку.
В Вашингтоне 25 июля состоялась встреча Юнкера и Трампа, по итогам которой политики договорились о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, вопросам ликвидации торговых барьеров и обнуления взаимных пошлин. Президент Соединенных Штатов заявил, что переговоры ознаменовали начало новой фазы в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем.
Последние новости
Россию предложили поделить на четырнадцать макрорегионов NBC показал танец мужчин после новости о смерти Маккейна Американцы испытывают зависть и страх к "путинскому золоту"
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве143
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»213
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение