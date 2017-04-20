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Фийон назвал Крым исторически русской территорией
Россия никогда не уйдет из Крыма, который исторически является ее территорией. Об этом заявил кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в интервью газете Le Figaro.
«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — приводит его слова РИА Новости.
Фийон отметил, что в крымском вопросе необходимо учитывать «два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа»: уважение границ и право народа на самоопределение.
«Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения», — отметил политик.
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