Фийон назвал Крым исторически русской территорией

Россия никогда не уйдет из Крыма, который исторически является ее территорией. Об этом заявил кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в интервью газете Le Figaro.

«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — приводит его слова РИА Новости.

Фийон отметил, что в крымском вопросе необходимо учитывать «два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа»: уважение границ и право народа на самоопределение.

«Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения», — отметил политик.