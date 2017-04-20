Тиллерсон обвинил Иран в спонсировании терроризма

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил иранские власти в спонсировании террористической деятельности.

«Иран является ведущим государством-спонсором терроризма в мире. Он виновен в разжигании международных конфликтов и подрыве интересов США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан», — заявил он в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте

По его словам, «несдерживаемый Иран может пойти по тому же пути, что и Северная Корея».

Кроме того, Тиллерсон заявил, что иранские ВМС подрывают свободу судоходства в Персидском заливе, преследуя военные корабли США.