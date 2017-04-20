Нападения боевиков на юге Таиланда не затронули туристических зон с россиянами

Заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов заявил, что атаки боевиков-сепаратистов на юге Таиланда не затронули туристических зон, где отдыхают россияне, передает РИА "Новости".

"Атаки сепаратистов на полицейские учреждения в провинциях "крайнего юга" произошли далеко от мест, посещаемых иностранными, в том числе российскими, туристами. На большей части территории "крайнего юга" действует особый режим безопасности, и организованных туристов туда не пускают местные власти", - сказал он.

Соснов отметил, что в посольстве России на данный момент не видят непосредственной угрозы для граждан страны.

Ранее сообщалось, что россиянам в Таиланде рекомендуют избегать мест массового скопления людей.

Также сообщалось, что за сутки в Таиланде произошло 13 взрывов.