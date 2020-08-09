«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — заявил заместитель гендиректора по техническим вопросам Вадим Шайбаков. Его цитирует канал Onliner.