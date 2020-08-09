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Выборы в Белоруссии: в стране начались проблемы с интернетом 

Майк Габриелян и ещё 12 43 минуты назад
В Белоруссии, где сегодня проходят выборы президента, начались проблемы с интернетом. О сбоях у разных операторов сообщают местные СМИ — пользователи не могут загрузить медиафайлы, у многих не работает Youtube. Об этом сообщает издание TUT.BY.
Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами.

«Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «Очень медленно загружается YouTube», «Отваливаются Google-сервисы», «За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in», «Не открывается сайт Виктора Бабарико», — пишут пользователи.

С утра Сеть работала стабильно, однако около 9:00 начались сбои, скорость резко упала. На подобные проблемы жалуются многие минчане, передает РИА Новости.
Оппозиция призвала установить приложения, которые поддерживают связь по Bluetooth. Такие приложения работают только при большом скоплении людей.
Между тем оператор «Белтелеком» объяснил проблемы с интернетом «перегрузкой каналов из-за зарубежного трафика».

«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — заявил заместитель гендиректора по техническим вопросам Вадим Шайбаков. Его цитирует канал Onliner.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко пообещал «оторвать яица» злоумышляющим против Белоруссии россиянам.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , РИА Новости , Минск
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