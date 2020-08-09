Выборы в Белоруссии: возникла первая проблема

Белоруссии в день выборов, 9 августа, начались проблемы с интернетом: люди не могут загружать медиафайлы в сеть или воспользоваться видеохостингом YouTube. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На этом фоне, как отмечает канал, оппозиция обратилась к своим сторонникам с просьбой установить приложения, поддерживающие связь по Bluetooth. Уточняется, что они работают только при большом скоплении людей. Также избирателям напомнили об SMS-сообщениях и уличных таксофонах, с помощью которых можно поддерживать связь и делиться информацией.

Накануне стало известно, что 9 августа в Минске отключат интернет, сотовую связь и стационарные телефоны. Сотрудник белорусской сотовой компании сообщил, что им поступило распоряжение об отключении всей связи в городе в день выборов президента.

Он добавил, что ранее перебои со связью наблюдались во время митинга кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в минском парке Дружбы народов.

9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки на выборах президента. Они будут работать с 08:00 до 20:00 (совпадает с мск). Глава ЦИК Лидия Ермошина предупредила, что вечером воскресенья на участках будет установлен пропускной режим.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко , который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».

В ночь на 9 августа сообщалось, что в сети появился план действий белорусской оппозиции в случае проигрыша на выборах президента страны. Согласно «плану Б», народ должен устроить всеобщую забастовку, блокировать районные администрации, а в случае задержаний — начать блокировать дороги и портить спецтранспорт.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соперница действующего лидера государства Александра Лукашенко, скрылась в целях безопасности. Она покинула свою квартиру и сейчас находится в окружении членов своего штаба и журналистов в столице Белоруссии.