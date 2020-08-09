Выборы в Белоруссии: возникла первая проблема

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В Белоруссии начались проблемы с интернетом 

Lenta.ru и ещё 7 54 минуты назад
В Белоруссии в день выборов, 9 августа, начались проблемы с интернетом: люди не могут загружать медиафайлы в сеть или воспользоваться видеохостингом YouTube. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
На этом фоне, как отмечает канал, оппозиция обратилась к своим сторонникам с просьбой установить приложения, поддерживающие связь по Bluetooth. Уточняется, что они работают только при большом скоплении людей. Также избирателям напомнили об SMS-сообщениях и уличных таксофонах, с помощью которых можно поддерживать связь и делиться информацией.
Накануне стало известно, что 9 августа в Минске отключат интернет, сотовую связь и стационарные телефоны. Сотрудник белорусской сотовой компании сообщил, что им поступило распоряжение об отключении всей связи в городе в день выборов президента.
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Он добавил, что ранее перебои со связью наблюдались во время митинга кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в минском парке Дружбы народов.
9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки на выборах президента. Они будут работать с 08:00 до 20:00 (совпадает с мск). Глава ЦИК Лидия Ермошина предупредила, что вечером воскресенья на участках будет установлен пропускной режим.
На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».
В ночь на 9 августа сообщалось, что в сети появился план действий белорусской оппозиции в случае проигрыша на выборах президента страны. Согласно «плану Б», народ должен устроить всеобщую забастовку, блокировать районные администрации, а в случае задержаний — начать блокировать дороги и портить спецтранспорт.
Ранее стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соперница действующего лидера государства Александра Лукашенко, скрылась в целях безопасности. Она покинула свою квартиру и сейчас находится в окружении членов своего штаба и журналистов в столице Белоруссии.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Центризбирком России , Минск
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