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«Даже шпион не нашел сговора с Россией»
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«Даже шпион не нашел сговора с Россией» 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucc
Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что осведомителем ФБР был экс-сотрудник администрации, который известен в Вашингтоне и ранее также был источником информации для ЦРУ. По просьбе ФБР информатор встречался с сотрудниками штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы выяснить, сотрудничали ли они с Россией. Издание отмечало, что осведомитель является "американским гражданином, преподающим в Британии". Издание Washington Post также опубликовало подобный материал.
"Шпион был (в штабе — ред.) в самом начале (избирательной — ред.) кампании и тем не менее никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари (Клинтон — ред.) выиграть так же, как они сделали с Берни Сандерсом, которого одурачили!", — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Президент также обратил внимание на то, что за свои услуги осведомитель получил "огромные деньги", что ставит под вопрос утверждения, что он не выполнял задание в политических целях.
В воскресенье Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. На следующий день стало известно, что генеральный инспектор министерства юстиции США изучит действия ведомства и подчиненного ему Федерального бюро расследований в отношении предвыборного штаба Трампа в 2016 году.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
Сандерс в 2016 году баллотировался в президенты США, но в ходе праймериз Демократической партии проиграл Хиллари Клинтон, которая в итоге уступила Трампу на всеобщих выборах. Социологические опросы показывали, что Сандерс был более популярен, чем Трамп. Но, как выяснилось, руководство Демократической партии США изначально подыгрывало Клинтон в ущерб Сандерсу. Скандал закончился отставкой руководства партии.
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