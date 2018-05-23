«Даже шпион не нашел сговора с Россией» 

…Follow the money! The spy was there early in the campaign and yet never reported Collusion with Russia, because there was no Collusion. He was only there to spy for political reasons and to help Crooked Hillary win — just like they did to Bernie Sanders, who got duped!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 мая 2018 г.

Президент также обратил внимание на то, что за свои услуги осведомитель получил "огромные деньги", что ставит под вопрос утверждения, что он не выполнял задание в политических целях.