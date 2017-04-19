ООН рассекретит архивы 1940-х, посвященные холокосту

Комиссия ООН в ближайшее время рассекретит тысячи документов о военных преступлениях, содержащих свидетельства о нацистских лагерях смерти. Эти материалы могут "изменить понимание истории", сообщает газета The Guardian.

Речь идет об архивах ООН 1940-х годов прошлого века. В годы "холодной войны" Западная Германия стала союзником США, после чего осужденные нацисты получили досрочное освобождение. Ярый антикоммунист, сенатор Джозеф Маккарти, лоббировал закрытие Комиссии ООН по военным преступлениям, а документы были засекречены.

По оценкам историка холокоста Дэниела Плеша, получившего доступ к закрытым документам ООН, к концу 1940-х годов правительства Великобритании и США прекратили преследование нацистов. Президент Гарри Трумэн сделал ставку на антикоммунизм. "Даже лица, совершившие кровавую расправу над офицерами британских ВВС в лагере смерти Stalag Luft III, не понесли заслуженного наказания. Был свернут также проект по созданию фильма "Великий побег", - отметил ученый.

Рассекреченные материалы будут содержать подробное описание концлагерей Треблинка и Освенцим, где были уничтожены миллионы евреев. "Перед казнью заключенные должны были снимать одежду. Терракотовый пол в газовых камерах становился влажным и скользким от трупов, сжигавшихся затем в печах", - потрясенно свидетельствует Плеш.

Работать с документами Комиссии ООН по военным преступлениям могли только ученые, получившие полномочия от своих правительств и специальное разрешение Генсека ООН. Исследователи не имели право делать копии. После рассекречивания материалы будут в открытом доступе в интернете.