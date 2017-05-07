Франция выбирает нового президента

Франция сегодня выберет нового президента. За главный пост в стране борются лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон и кандидат от Национального фронта Марин Ле Пен. Свой выбор уже сделали французы, живущие за рубежом. Второй тур голосования стартовал в некоторых регионах страны.

По всей Франции безопасность будут обеспечивать 50 тысяч полицейских, напоминает "Россия 24". Эту избирательную кампанию называют одной из самых непредсказуемых и скандальных в истории Пятой республики.

Накануне второго тура в сеть утекли файлы, украденные из электронной почты Макрона. В них якобы содержится информация об офшорных счетах, незадекларированных доходах и наркотической зависимости кандидата. Повлияет ли это на решение его сторонников — станет известно сегодня ночью.