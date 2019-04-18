Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в четверг в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.

"Это эксперты, это моя команда, это профессиональные люди, молодые специалисты, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента. Понимаете, мы не раздаем портфелей, мы не раздаем должности. А кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность", — заявил Зеленский.

По словам кандидата, в случае его победы доктор Евгений Комаровский будет курировать медицинское направление в стране, а Руслан Стефанчук, который является идеологом команды, будет отвечать за идеологическое направление.

Иван Баканов является главой партии "Слуга народа". Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков будет курировать вопросы внутренней политики. Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк займется международной деятельностью, экономикой и финансами. Советник кандидата Руслан Рябошапка, а также Денис Монастырский и Галина Янценко в команде Зеленского будут заниматься вопросами правоохранительной и антикоррупционной деятельности.

Вместе с тем Зеленский заявил, что Иван Апаршин будет отвечать за безопасность и оборону страны, Даниил Гетманцев — курировать экономическое направление в новой администрации президента, а Виктория Стахова — банковскую деятельность. Ирина Венедиктова будет курировать реформу судебной системы, а Олег Бондаренко — экологическое направление.

Также Зеленский сообщил, что Сергей Кальченко в его команде будет отвечать за избирательное законодательство, а Андрей Герос является экспертом по тарифам и энергетике. Сергей Бабак будет в ответе за образование и науку в стране.