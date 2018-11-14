Трамп провоцирует скандал между США и Францией

Елисейский дворец призвал Трампа «соблюдать приличия» после его высказываний о Франции

Официальный представитель Елисейского дворца Бенжамен Гриво дал ответ на распространенные во вторник через Twitter высказывания президента США о Франции, призвав его соблюдать приличия. Такое заявление Гриво сделал в среду по итогам заседания совета министров, отвечая на вопросы журналистов.

В заданном вопросе Гриво попросили, в частности, прореагировать на появившееся заявление не названного по фамилии советника Елисейского дворца, который отметил, что "раз высказывания Трампа в Twitter были сделаны по-английски, значит они и предназначались не для французов".

"Это вполне разумное замечание, — сказал Гриво. — Поэтому я отвечу по-английски [на высказывания Трампа]: следует соблюдать common decency ("приличия, пристойное поведение")".

В ходе пресс-конференции Гриво, отвечая на другие вопросы журналистов на эту тему, сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон также прокомментировал ситуацию.

"Он очень кратко высказался по этой теме, напомнив свои слова, сказанные в свое время одному крупному СМИ из США о том, что дипломатия осуществляется не с помощью сообщений в Twitter, а в ходе двусторонних переговоров".

Гриво также напомнил о том, что "свои первые международные переговоры в качестве президента США Трамп провел в Париже".

"США — исторический союзник Франции, а с союзником можно поддерживать откровенные и искренние отношения, тем более если это исторический союзник", — подчеркнул при этом Гриво.

Критика со стороны Трампа

В минувший вторник Трамп опубликовал на своей странице в Twitter ряд заявлений о Франции, в которых прямо раскритиковал президента страны Макрона. По мнению американского лидера, "проблема состоит в том, что Эмманюэль [Макрон] страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции — 26%, а уровень безработицы в стране составляет почти 10%". При этом, считает Трамп, французский лидер "посвящает себя другим делам".

Американский лидер назвал Францию самой националистической страной в мире: "Очень гордые люди, и это вполне обоснованно". Проведя параллель со своим лозунгом во время избирательной кампании 2016 года, Трамп призвал "сделать Францию снова великой".