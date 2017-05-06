В Сирии начали действовать зоны деэскалации

Четыре зоны деэскалации в Сирии, где прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками, начинают действовать на территории страны, согласно достигнутым ранее договоренностям в Астане.

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками. Зоны деэскалации

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов ранее сообщил, что меморандум о зонах деэскалации в Сирии удалось согласовать с 27 полевыми командирами отрядов, действующих непосредственно в зонах деэскалации.

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в свою очередь заявил, что Дамаск направит высвободившиеся в результате установления зон деэскалации силы против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), а ВКС РФ будут поддерживать эти действия.

Говоря о работе авиации в зонах деэскалации, спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев заявил, что работа авиации коалиции в зонах деэскалации в Сирии невозможна, страны-гаранты будут тщательно отслеживать все действия на этом направлении.

"Работа авиации в зонах деэскалации, особенно сил международной коалиции, не предусматривается абсолютно — с уведомлением, без уведомления. Этот вопрос закрыт. Единственное, где может работать авиация международной коалиции — по объектам "Исламского государства", которые располагаются в районе сосредоточения сил этой группировки — в районе Ракки, в других населенных пунктах в районе Евфрата, Дейр-эз-Зора и на иракской территории", — сказал Лаврентьев журналистам.

Согласно меморандуму, Россия, Турция и Иран как страны-гаранты режима прекращения боевых действий подготовят к 4 июня карты зон безопасности в Сирии.

По словам Лаврентьева, зоны деэскалации в Сирии будут установлены на шесть месяцев с пролонгацией на аналогичный период, однако меморандум может быть бессрочным.

Позиция Ирана и Сирии

По мнению замглавы МИД Ирана Хоссейна Джабери Ансари, страны-участницы процесса в Астане постараются сделать так, чтобы режим прекращения огня стал более стабильным и распространился на все зоны, в которых идут столкновения, а также предпринять эффективные действия для противоборства терроризму. По его словам, это может способствовать решению кризиса в Сирии.

"Документ, подписанный представителями стран-гарантов перемирия, в случае правильной реализации может привести к коренным изменениям в Сирии", — сказал Ансари журналистам.

Руководство Сирии поддержали инициативу РФ по созданию безопасных зон. Кроме того, Дамаск подтвердил продолжение сирийской армией и силами союзников борьбы против терроризма, в частности ИГ, "Джебхат ан-Нусры" (обе группировки запрещены в РФ) и других связанных с ними террористических группировок, где бы они ни находились на ее территории.

Реакция Пентагона Официальный представитель Пентагона Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис в свою очередь заявил, что Россия не обращалась к США по военным каналам в связи с предполагаемым созданием зон деэскалации в Сирии.

"Мне об этом неизвестно", — сказал Дэвис на брифинге, отвечая на вопрос, предупреждали ли российские военные США о том, чтобы те не летали над зонами деэскалации.

При этом он отметил, что создание зон безопасности в Сирии не помешает проведению операции коалиции против ИГ. "Я бы отметил, что зоны деэскалации, как я их видел на карте, находятся на западе Сирии, не там, где действует ИГ. Мы (США и союзники — ред.) концентрируемся на операциях против ИГ на востоке (Сирии — ред.) и в долине реки Евфрат", — заявил Дэвис.