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Мэй готовится выдворить российских дипломатов
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СМИ: Британия выдворит российских дипломатов 

Рамблер 47 минут назад
СМИ сообщили о планах Мэй выдворить российских дипломатов
Британский премьер-министр Тереза Мэй решила выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщается в твиттере Sky News со ссылкой на неназванные источники.
Reuters уточняет со ссылкой на корреспондента Sky News Алистера Бункалла, что вышлют из Великобритании не всех дипломатов.
«Не так много, как в 1971 году [тогда были выдворены 105 сотрудников дипмиссии — прим.ред.], но значительное число», — цитирует агентство журналиста.
 Ещё 2 источника 
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