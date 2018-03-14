Мэй готовится выдворить российских дипломатов

СМИ: Британия выдворит российских дипломатов

СМИ сообщили о планах Мэй выдворить российских дипломатов

Британский премьер-министр Тереза Мэй решила выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщается в твиттере Sky News со ссылкой на неназванные источники.