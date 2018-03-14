Мэй готовится выдворить российских дипломатов

СМИ сообщили о планах Мэй выдворить российских дипломатов
Британский премьер-министр Тереза Мэй решила выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщается в твиттере Sky News со ссылкой на неназванные источники.
Reuters уточняет со ссылкой на корреспондента Sky News Алистера Бункалла, что вышлют из Великобритании не всех дипломатов.
«Не так много, как в 1971 году [тогда были выдворены 105 сотрудников дипмиссии — прим.ред.], но значительное число», — цитирует агентство журналиста.